سول تراقب "الأسواق المالية" بعد قمة الشمال مع واشنطن

قالت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إنها تراقب عن كثب الأسواق المالية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تتخذ الخطوات اللازمة في حال حدوث تقلبات، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، عن وزارة الاقتصاد والمالية.



وجاءت هذه الخطوة بعد أربعة أيام من انتهاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي والتي لم يتم التوصل إلى اتفاقات فيها.



وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في سول، بعد أن اجتمع لي هو سونج، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، مع كبار المسؤولين في البنك المركزي وغير من الوكالات المالية في، إنه من غير المحتمل أن يكون لانهيار القمة أي تأثير مباشر كبير على الأسواق المالية لكوريا الجنوبية.



يذكر أن كوريا الجنوبية التي يسجل احتياطها من النقد الأجنبي 405.51 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، تعتمد بشكل كبير على الصادرات واستثمار رأس المال الأجنبي، وهو وضع يجعلها عرضة للصدمات الخارجية، حسب الوكالة الإخبارية التي وصفت اقتصاد هذه الدولة بـ "الصغير المفتوح".