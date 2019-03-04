الجيش الليبى يسيطر على منفذ "إيسين" مع الجزائر

وصل الجيش الوطني الليبي إلى آخر نقطة حدودية بين ليبيا والجزائر عند قرية إيسين، وسيطر على منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر، حسبما ذكرت قناة 218 الليبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



وأشارت القناة إلى أن اللواء 25 مشاة في غات وباقي الأجهزة الأمنية بالمدينة رافقهما القوات التي أرسلتها غرفة عمليات الجنوب، وسط ترحيب كبير من أهالي العوينات وغات المركز والفيوت والبركت الذين عبروا عن فرحهم بقدوم الجيش للمنطقة الجنوبية.



يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي، باتت تسيطر بشكل كامل على المدن الجنوبية الرئيسية، ضمن عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.