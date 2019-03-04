سول وواشنطن تشرعان فى تدريبات "دونج مينج الجديدة"

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الإثنين تدريبات مشتركة جديدة لمدة أسبوع بدلا عن تدريباتهما الربيعية الرئيسية الحل الرئيسي، وذلك بموجب قرار التحالف لحفز جهود السلام مع كوريا الشمالية.



وبحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فقد تقرر أن تستمر تدريبات قيادة دونج مينج حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع.



وتعني كلمة دونج مينج التحالف، وينظر إليها على أنها بديل مختصر لتدريبات الحل الرئيسي التي تستمر عادة لمدة أسبوعين.



يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، ونظيره الأمريكي باتريك شاناهان، قررا أمس إلغاء برنامج تدريبات الحل الرئيسي وفرخ النسر؛ لدعم الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.