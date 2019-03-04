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الإثنين 04/مارس/2019 - 04:33 ص

تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا

تشاد تعلن إغلاق حدودها
تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا
وكالات
dostor.org/2539334

أعلنت تشاد إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح.

وأعلن الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الوطني: "لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر".

وكانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيًا.

وقال الوزير خلال زيارته كوري بوغودي في شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش إن "هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين".

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