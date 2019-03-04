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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:28 ص

اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين فى "الإضرار بالاقتصاد القومى"

حسن مالك
حسن مالك
عادل عبد العال
dostor.org/2539329

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" وتمويل الإرهاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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