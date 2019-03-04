مى سليم: انجذبت لمسلسل "صانع الأحلام" بسبب مكسيم خليل

قالت الفنانة مي سليم، إن مسلسل "صانع الأحلام" أول تجربة لها في لبنان، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرًا إلى أنه يضم عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.



وقالت "مي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أكثر ما جذبها للعمل هو الورق عندما عرض عليها، بالإضافة إلى العمل مع الفنان مكسيم خليل، مؤكدة أن العمل سوف يقدم في شهر رمضان المقبل.



وكشفت "مي" عن سبب بعدها عن الساحة الغنائية، مؤكدة التمثيل أخذ كل وقتها، لافتة إلى أن الفترة المقبلة وخاصة في الصيف المقبل سوف تقدم عدد من الأغاني السينجل.



والمسلسل من بطولة مكسيم خليل، أروى جودة، جيسى عبده، طونى عيسى، أحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز.