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الإثنين 04/مارس/2019 - 01:36 ص

العثور على سائق "توك توك" مقتول بجوار ترعة الإسماعيلية فى شبرا الخيمة

العثور على سائق توك
dostor.org/2539325

عثرت قوات أمن القليوبية على جثة سائق "توك توك" بجوار ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، قٌتل على يد مجهولين بقصد سرقة التوك توك الخاص به.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المُقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة بجوار ترعة الإسماعيلية، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "إبراهيم"، فى منتصف العقد الثانى من العمر، سائق توك توك، وبعمل التحريات تبين أنه مبلغ باختفائه وتغيبه عن المنزل، كما تبين أن الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص به، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الجناة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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