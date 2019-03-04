بعد مشاركته فى "Arab Got Talent".. صلاح عبدالمجيد يستعد لدراما رمضان 2019

يستعد الفنان الشاب صلاح عبدالمجيد، للمشاركة في مسلسل خليجي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2019.



ومن المنتظر أن يبدأ "عبدالمجيد" تصوير مشاهده نهاية الأسبوع الجاري، وتم اختياره للعمل ضمن عدد من الشباب الذين حققوا شهرة واسعة في الوطن العربي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيه مليون متابع على "إنستجرام" وحققت فيديوهاته الساخرة مشاهدات عالية.



يذكر أن صلاح عبدالمجيد، ممثل شاب بحريني يقدم فيديوهات ساخرة على مواقع "التواصل الاجتماعي" بعد أن حقق شهرة كبيرة من خلال مشاركته في برنامج "Arab Got Talent" وذاع صيته في الخليج العربي.