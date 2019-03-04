أليجرى يكشف الفارق بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، الفارق بين نابولي منافسه في "السيري آ"، وأتلتيكو مدريد الإسباني، خصمه في دوري أبطال أورولا، مؤكدًا أن الجميع يعمل ويقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز بجميع المباريات المقبلة.



وحقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نابولي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، فيما خسر بنتيجة 0-2 أمام أتلتيكو في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال نهاية الشهر الماضي.



وقال "أليجري" في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز على نابولي: "عانينا كثيرًا أمام نابولي، فهو فريق مميز هجوميًا على عكس أتلتيكو مدريد المميز دفاعيًا".



وأضاف: "الأهم هو أننا حققنا الفوز وعلينا التفكير في دوري أبطال أوروبا ومواجهة الأتليتي المقبلة، والجميع يعمل ويقدم كل ما لديه".



ويستضيف "البيانكونيري" نظيره "الروخيبلانكوس"، مساء الثلاثاء 12 مارس الحالي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.