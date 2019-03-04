نائب وزير الاقتصاد اللبنانى: نأمل تعزيز التعاون مع مصر فى الاستثمار والتجارة

قالت عليا عباس، نائب وزير الاقتصاد اللبناني، إنها تأمل أن يصبح منتدى الأعمال المصري اللبناني مدخلًا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليس على الصعيد التجاري فحسب، بل الاستثمارات أيضًا.



وأوضحت "عليا"، خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري اللبناني الذي عُقد، أمس الأحد، أن قطاع الاستثمار يمثل فرصة كبيرة لخلق فرص العمل في البلدين، ونطمح أن يساهم المنتدى في إفساح المجال الاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري.



وأكدت ضرورة التكامل العربي وتحقيق الطموح في تقوية الاقتصاد للدول العربية ومساعدة بعضها البعض على تخطي الأزمات التي أغرقنا فيها خلال السنوات الماضية، والسير على خطى الاتحاد الأوروبي الذي وضع ذلك التكتل ضمن أقوى الاقتصادات العالمية.



وشددت "عليا" على ضرورة إزالة الإجراءات الروتينية التي يشكو منها الكثير من رجال الأعمال في البلدين للمساهمة في زيادة الاستثمار بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.



وتطرقت عليا عباس إلى أهم المشكلات التي تواجه المصدرين اللبنانيين في نفاذ منتجاتهم للأسواق المصرية والمتمثلة في ارتفاع تكلفة تحليل العينات، والحواجز والتعريفات الجمركية.



وقالت نائب وزير الاقتصاد اللبناني: "إننا نكاد نصل إلى قناعة راسخة وهي أننا لابد أن نتكامل بدلا من أن نتنافس، وإن مشاركتنا في المنتدى هو أكبر دليل على رغبة رجال الأعمال في التكامل الاقتصادي، وتأكيد الدولة على الاهتمام بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في البلدين".



من جانبه، أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، أن مصر تمثل أحد أهم الحلول لرجال الأعمال اللبنانيين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وبلدان العالم والتي تسمح بإمكانية النفاذ إلى العديد من الأسواق بالمنطقة وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى التصنيع "المصري اللبناني" والنفاذ بتلك المنتجات إلى القارة الأفريقية.



وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يعمل دائما على إزالة أي عوائق تواجه تيسير التجارة بين البلدين والعمل على ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والتي حققت 850 مليون دولار خلال العام الماضي.



وأشار الى أن الحكومات تعمل دائمًا على إزالة العراقيل التي تواجه التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أنه بالرغم من توقيع كل من مصر ولبنان على اتفاقية التجارة الحرة العربية؛ إلا أنه ما زال هناك العديد من المشاكل التى تواجه التبادل التجاري بين البلدين.



وأشاد بمبادرة لبنان "اشتري المصري" لتشجيع زيادة الصادرات المصرية للبنان، وأعلن عن مشاركة لبنان في المعرض العقاري المصري المقرر إقامته في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأطلق مكتب التمثيل التجاري في لبنان مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد مثيل لها في لبنان، ومبادرة "مصر بيتك التاني" لتشجيع المستثمرين اللبنانيين على الاستثمار في القطاع العقاري في مصر، كما أعلن عن مشاركة لبنان في المعرض العقاري المصري المقرر إقامته في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأكد على أن الاقتصاد المصري واللبناني متكاملان بشكل كبير بما يتيح لنا التعاون بشكل يحقق مصلحة الدولتين، مع التأكيد على دور مصر التاريخي في دعم لبنان.