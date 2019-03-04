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الإثنين 04/مارس/2019 - 01:19 ص

أبومازن: قضيتنا الفلسطينية بحاجة إلى تكاتف عربى

أبومازن: قضيتنا الفلسطينية
وكالات
dostor.org/2539316

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تكاتف عربي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من معاناة أغلب البلدان العربية؛ إلا أن شعوبها ثابتة على موقفها.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور العراق حاليًا، والوفد المرافق له بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، أمس الأحد، أن موقف العراق كشعب وحكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية هو موقف موحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار "عباس" إلى أنه بصدد عمل إحصاء للشهداء العراقيين الذين استشهدوا في فلسطين دفاعًا عن قضية فلسطين بدءً من الشهيد العراقي البطل عمر علي وجميع الشهداء الآخرين بغرض منح أوسمة لذويهم لإبقاء ذكراهم خالدة في قلوب العراقيين وقلوب جميع العرب.

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