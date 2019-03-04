مذيعة أخبار "روبوت" عبر تقنية الذكاء الاصطناعى

منوعات
الإثنين 04/مارس/2019 - 01:19 ص
وكالات
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مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة
وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، أئمة أوقاف الإسكندرية للحديث في أمسيات ...
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
شهدت نقاط الفحص بحملة "100 مليون صحة" فى مرحلتها الثالثة بالغربية إقبالًا متزايدًا للشباب عن باقي الفئات العمرية فى الساعات الأخيرة بمستشفى زفتى العام، للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض السارية ...
"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"
أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إجراء الكشف على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب فى الجامعة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ...