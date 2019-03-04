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الإثنين 04/مارس/2019 - 01:05 ص

للشهر الثالث.. بورصة الأردن تنمو فوق 2% بدعم نتائج سنوية محفزة

للشهر الثالث.. بورصة
للشهر الثالث.. بورصة الأردن تنمو فوق 2% بدعم نتائج سنوية محف
وكالات
dostor.org/2539313

سجلت بورصة عمّان نموا في مؤشرها الرئيسي خلال فبراير الماضي، بأكثر من 2% شهريًا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بدعم نتائج سنوية محفزة للشركات المدرجة، ومع عودة الاستقرار للشارع، وتوقف الاحتجاجات الرافضة لتعديلات ضريبية حكومية.

وشهد الشارع الأردني احتجاجات شعبية في مايو الماضي، رفضًا لتعديلات وإصلاحات ضريبية، تراجعت حدتها في يونيو 2019، واستأنفت نهاية نوفمبر وديسمبر 2018، قبل أن تتوقف نهائيا لاحقا.

وبلغ صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمان في 2018، نحو 1.170 مليار دينار (1.65 مليار دولار)، مقارنة مع 809 ملايين دينار (1.14 مليار دولار) لعام 2017، ما أثر إيجابا على تداولات الشهرين الماضي والسابق عليه.

وصعد مؤشر بورصة عمان بنسبة 2.08% في تعاملات فبراير الماضي، مقارنة مع إغلاق تعاملات يناير السابق عليه، إذ استقر المؤشر الشهر الماضي عند 1992.1 نقطة، بحسب بيانات البورصة.

وجاء في البيانات، التي أطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن مؤشر بورصة عمان أغلق في يناير 2019، عند 1951.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 2.24% مقارنة مع ديسمبر السابق عليه.

وصعد المؤشر في ديسمبر 2018 بنسبة 2.45% مقارنة مع إغلاق نوفمبر السابق عليه، إذ بلغت قيمة المؤشر مع ختام تعاملات 2018، نحو 1908.8 نقطة.

وتذبذبت بورصة عمان قليلا بفعل احتجاجات شعبية، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وارتفعت حدة التراجع في نوفمبر 2018، بسبب قانون مقترح لفرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم، قبل أن يتم التوصل لحل بين الحكومة والبورصة.

وبسبب الاحتجاجات في نوفمبر 2018، تراجعت بورصة عمان بأكثر من 4%، بعد الإعلان عن مقترح فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم.

وتتألف بورصة عمّان من 168 شركة في السوق الرئيسية، و25 شركة في السوق الثانية، موزعة على 3 قطاعات رئيسية هي: القطاع المالي والخدمات والصناعة، يتفرع منها 21 قطاعات فرعيا، بحسب بيانات بورصة عمّان.

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