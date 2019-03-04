روبرتسون: الضغوط بالكامل أصبحت على مانشستر سيتى

يرى أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول أن الضغوط أصبحت الآن على مانشستر سيتي وليس على فريقه، وذلك بعد التعادل في الدربي.



وقال روبرتسون: "لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا الآن عن تحقيق لقب الدوري".



وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة: "هكذا يُظهر أننا نسير بشكل جيد جدا وفي الطريق الصحيح ولذلك أرادوا إيقافنا".



وواصل: "نحن من نطارد الصدارة الآن. الضغوط بالكامل أصبحت على مانشستر سيتي".



وتابع: "سنقاتل حتى آخر لحظة في الموسم. الضغوط أصبحت على سيتي لأنهم أبطال الموسم الماضي ومُطالبون الآن بالحفاظ على الصدارة وتحقيق اللقب".