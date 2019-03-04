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الإثنين 04/مارس/2019 - 12:44 ص

رولز رويس تتراجع عن الدخول فى مشروع طائرة مقاتلة تركية

رولز رويس تتراجع
رولز رويس تتراجع عن الدخول فى مشروع طائرة مقاتلة تركية
وكالات
dostor.org/2539310

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة رولز رويس البريطانية لصناعة المحركات قلصت الجهود الرامية إلى الانضمام لبرنامج تركي لصنع طائرة مقاتلة جديدة.

وقال تقرير فاينانشال تايمز إن المحادثات بين مجموعة كالي التركية ورولز رويس واجهت مشكلات العام الماضي بسبب خلاف بشأن اقتسام الملكية الفكرية ومشاركة شركة قطرية-تركية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن رولز رويس تخلت تقريبًا عن جهود الفوز بعطاء لصنع الجيل الخامس من الطائرة المقاتلة بعد اخفاقها في التوصل لحل وسط.

وقالت مجموعة كالي في 2017 إنها ستنشئ مشروعًا مشتركًا مع رولز رويس لصناعة محركات طائرات بعد توقيع بريطانيا وتركيا على اتفاقية دفاعية تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) لصناعة طائرات تركية مقاتلة.

وفي العام الماضي قال مدير صناعة الدفاع التركية إسماعيل ديمير، إن الباب مازال مفتوحا أمام الشركات الدولية لصناعة المحركات للمشاركة في المشروع الوطني للطائرة التركية المقاتلة تي إف-إكس.

ولم ترد شركة رولز رويس على طلب للتعليق ولم يتسن الوصول لمجموعة كالي.

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