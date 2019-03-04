القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 05:56 ص

بلومبرج: أمريكا والصين يقتربان من اتفاق ينهى الحرب التجارية

بلومبرج: أمريكا والصين
بلومبرج: أمريكا والصين يقتربان من اتفاق ينهى الحرب التجارية
وكالات
dostor.org/2539304

قال مصدران مطلعان على المباحثات التجارية الأمريكية الصينية، إن معظم أو كل الرسوم التجارية الأمريكية على الصين من المرجح أن يتم رفعها في إطار اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم هو في مراحله النهائية الآن.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية عن المصدرين اللذين رفضا الكشف عن هوياتهما لعدم التصريح لهم بالحديث علانية عن سير المفاوضات، قولهما إن بكين أوضحت في سلسلة من المفاوضات التي جرت مؤخرا مع الولايات المتحدة أن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من اليوم الأول أمر ضروري لبلورة أي اتفاق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري.

وتعرض الصين رسومًا تجارية أقل على المنتجات الزراعية والكيميائية والسيارات الأمريكية ومنتجات أخرى، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتدرس واشنطن إلغاء معظم العقوبات المفروضة على المنتجات الصينية منذ العام الماضي، حسبما قالت وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر لم تحدد هوياتها.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أنه لا تزال هناك عراقيل سياسية، وفقا للمصادر.

وفي إطار الاتفاق، تتعهد الصين بتسريع الجدول الزمني للتخلص من القيود على ملكية الأجانب على مشروعات السيارات وأن تخفض الرسوم التجارية على السيارات المستوردة إلى ما دون مستوى التعريفات المفروضة حاليًا على السيارات وتبلغ 15 بالمئة.

وذكرت بلومبرج يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة تتطلع إلى عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في منتصف مارس على أقرب تقدير.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

اليوم.. محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح ''

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجيت فى الدورى المصرى

تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا

بالأرقام.. أسعار سيارات "بروتون" فى مصر 2019

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى

نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجيت فى الدورى المصرى

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ads
كشكول

حدد مستقبلك..اختر طريقك" مؤتمر طلابي تنظمه حقوق سوهاج.. الأربعاء القادم

عزيز يفتتح المهرجان الكشفي الرابع لجوالي جامعة سوهاج

تعيين مشرفاً على المنشآت الرياضية بجامعة سوهاج

صيدلة سوهاج تختتم فعاليات دورتها التدريبية "أبعاد التأهيل لسوق العمل"

استمرار دورات برنامج المراجعة الخارجية بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

الأمصار

روسيا: أمريكا ترفض عبور قوافل الإنسانية بجانب قواعدها في سوريا

الأجهزة الأمنية العراقية تضبط طن كامل من المخدرات

6 رسائل يوجهها بوتفليقة للشعب الجزائري في رسالته اليوم

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

مذيعة أخبار "روبوت" عبر تقنية الذكاء الاصطناعى

الدستور تهنئ الزميلة نور إبراهيم بالخطوبة السعيدة

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎