بلومبرج: أمريكا والصين يقتربان من اتفاق ينهى الحرب التجارية

قال مصدران مطلعان على المباحثات التجارية الأمريكية الصينية، إن معظم أو كل الرسوم التجارية الأمريكية على الصين من المرجح أن يتم رفعها في إطار اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم هو في مراحله النهائية الآن.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية عن المصدرين اللذين رفضا الكشف عن هوياتهما لعدم التصريح لهم بالحديث علانية عن سير المفاوضات، قولهما إن بكين أوضحت في سلسلة من المفاوضات التي جرت مؤخرا مع الولايات المتحدة أن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من اليوم الأول أمر ضروري لبلورة أي اتفاق.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري.



وتعرض الصين رسومًا تجارية أقل على المنتجات الزراعية والكيميائية والسيارات الأمريكية ومنتجات أخرى، حسبما ذكرت الصحيفة.



وتدرس واشنطن إلغاء معظم العقوبات المفروضة على المنتجات الصينية منذ العام الماضي، حسبما قالت وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر لم تحدد هوياتها.



غير أن الصحيفة أشارت إلى أنه لا تزال هناك عراقيل سياسية، وفقا للمصادر.



وفي إطار الاتفاق، تتعهد الصين بتسريع الجدول الزمني للتخلص من القيود على ملكية الأجانب على مشروعات السيارات وأن تخفض الرسوم التجارية على السيارات المستوردة إلى ما دون مستوى التعريفات المفروضة حاليًا على السيارات وتبلغ 15 بالمئة.



وذكرت بلومبرج يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة تتطلع إلى عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في منتصف مارس على أقرب تقدير.