التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجيت فى الدورى المصرى

يلتقي فريق النادي الأهلي مع نظيره بتروجيت ضمن منافسات الدور الـ26 من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.00 مساء.



التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

سوف يفتقد الأهلي إلى وجود الرباعي وليد سليمان، محمد محمود، حسام عاشور، وليد أزارو، في مباراته أمام بتروجيت بداعي الإصابة وأيضًا الحارس شريف إكرامي بعد تعرضه لتمزق في عضلة السمانة، وسوف يغيب نتيجة لها من أربع إلى ست أسابيع، ومن المتوقع عدم مشاركة الشناوي في المباراة بسبب عدم إكمال لياقته، ولهذا فأن التشكيل المتوقع هو:



علي لطفي.

علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

حمدي فتحي، عمر السولية.

رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات.

جونيور أجاي.