موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

يحل فريق بتروجيت ضيفا على الأهلي اليوم الإثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 20182019، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، حيث حقق الشياطين الحمر فوز مهم على حساب الجونة سعيا وراء الصدارة.



ورفع الأهلي رصيده بعد فوزه على الجونة إلى 48 نقطة متساويا بالنقاط مع فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث أن الفريق بعد أن خاض 21 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء وأن يتعادل في 3 مباريات ويخسر في ثلاثة مثلهم.



ويلتقي فريق النادي الأهلي مع نظيره بتروجيت ضمن منافسات الدور الـ26 من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.00 مساء.