ألمانيا تعتزم نزع الجنسية عن المقاتلين فى صفوف داعش

ذكرت صحيفة ألمانية، أمس الأحد، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش.



وترك أكثر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط منذ عام 2013، وتدرس الحكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا.



وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلًثا آخر قد لقوا حتفهم، بينما يعتقد أن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا، ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية، وقوات سوريا الديمقراطية.



وقالت صحيفة سودويتشه تسايتونج نقلًا عن مصادر في الحكومة إنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.



وينبغي أن يكون لدى هؤلاء الأفراد جنسيات أخرى، وأن يكونوا بالغين، وسيُحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف داعش بعد تطبيق القواعد الجديدة.