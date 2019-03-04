ترامب: الحد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية يوفر أموالًا كثيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن السبب وراء رغبته في الحد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية هو توفير مئات الملايين من الدولارات للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحد أيضًا من التوترات مع كوريا الشمالية.



وأضاف "ترامب"، عبر تصريحات صحفي، بعد أن أخفق هو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في التوصل إلى اتفاق على نزع السلاح النووي خلال قمة عُقدت في فيتنام: "هذا موقفي منذ فترة طويلة قبل أن أصبح رئيسًا".



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت الماضي، إنهاء تدريبات الربيع المشتركة التي كانت تُجرى على مستوى ضخم.