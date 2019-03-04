رئيس البرلمان الكويتى: التطبيع مع إسرائيل "حرام سياسيًا"

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مساء أمس الأحد، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرًا أنه في "خانة الحرام السياسي".



وخلال كلمة له في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29 بالعاصمة الأردنية عمان، قال الغانم: "أدعو إلى التأكيد أن يكون في البيان الختامي (للمؤتمر) رفض للتطبيع".



وتابع: "مجرد الحديث عنه والتسويق لهذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن، كممثلي الشعوب، في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي".



وأردف:"أن نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع".



واختتم: "نشد على أيدي من اختار عنوان دورتنا الحالية، وهو القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".