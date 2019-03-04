1.1 تريليون دولار حجم تمويل سوق رأس المال للصين فى 2018

بلغ إجمالي تمويل سوق رأس المال للصين 7.1 تريليون يوان (حوالي 1.1 تريليون دولار أمريكي) خلال 2018، بزيادة 4.1% على أساس سنوي.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلبات للاكتتاب العام الأولي من 105 شركات جمعت 137.8 مليار يوان من الأموال في عام 2018.



وفي العام الماضي، بلغ حجم إعادة تمويل الشركات المدرجة حوالي تريليون يوان وأصدر سوق سندات الصرف الأجنبي ما مجموعه 5.69 تريليون يوان من السندات، بزيادة 45% على أساس سنوي.



وفي الوقت نفسه، تم جمع 60.4 مليار يوان و178.3 مليار يوان على التوالي من خلال الإدراج في البورصة الصينية، وسوق الأوراق المالية الإقليمية، التي تستخدم أساسا لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة.



وتحث الحكومة الصينية على تعزيز تطوير سوق رأس المال من أجل توفير تمويل أفضل للمؤسسات وخدمة الاقتصاد الحقيقي.



واستحوذت الشركات الصينية على ما يقرب من نصف جميع استثمارات التكنولوجيا المالية في العالم العام الماضي، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر".



وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "جوان تشا" الصينية، زاد الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 55.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018، حيث استحوذت الصين على صفقات بقيمة 25.5 مليار دولار أمريكي، أي نحو 46% من جميع استثمارات التكنولوجيا العالمية.



وارتفعت معاملات الاستثمار في التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم بنسبة 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 3،251 في العام الماضي، وفقًا للتقرير.



والتكنولوجيا المالية هي الخدمات والمنتجات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يقضى على المعاملات التقليدية، ويوفر الكثير من الوقت والجهد.