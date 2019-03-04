القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
عالم
الإثنين 04/مارس/2019 - 12:14 ص

الجيش الليبى: قبائل التبو والطوارق لعبت دورًا وطنيًا ضد الإرهاب

الجيش الليبى: قبائل
وكالات
dostor.org/2539283

قال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، إن القوات المسلحة لا تفرق بين أي أحد من أبناء الشعب الليبي، خاصة أبناء قبائل "التبو" و"الطوارق" الموجودون بالجنوب الليبي.

وأضاف المسئول العسكري الليبي، في تصريحات صحفية: أن التبو والطوارق موجودون في صفوف القوات المسلحة، وعدد كبير منهم يخدمون بالجيش الليبي، كما أنهم شاركوا في عملية تطهير الجنوب من الإرهاب.

وأكد الزوي، أن لقبائل التبو والطوارق دورا وطنيا كبيرا في عمليات التحرير التي تشهدها ليبيا ضد الإرهاب.

وفي سياق متصل، قال المسئول العسكري الليبي، إن القوات المسلحة العربية الليبية لا تزال تطهر جيوب الجماعات الإرهابية من كل التراب الليبي، مشيرا إلى أن كتيبة من قوات "الصاعقة" لا تزال موجودة في مدينة "درنة" لتأمينها.

وأوضح الزوي، أنه تم فتح باب التطوع أمام جميع الليبيين للانضمام لقوات الصاعقة، وباقي أذرع الأسلحة الليبية من أجل استكمال الطريق نحو استعادة أمن واستقرار البلاد.

وقال الزوي إن القوات الخاصة الليبية تحتاج لتدريبات عسكرية مشتركة مع مصر والأردن والسعودية لتطوير قدراتها العسكرية.

كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أكد أن العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي مستمرة، مشيرا إلى أن الاستقرار بدأ يعود، مشددا على أن الجيش يسعى لفرض هيبة الدولة بمدن الجنوب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ 4 أيام

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 4 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ 5 أيام

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

الآن

بوتفليقة يعد بانتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه

الباز مهنئًا أبطال الأسكواش والتايكوندو: "مصر فيها حاجة حلوة" (فيديو)

مصطفى مدبولى يلتقى رؤساء اتحاد الغرف التجارية بـ 76 دولة

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

الباز: شعبية السيسي في 2014 فاقت جمال عبدالناصر (فيديو)

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

كلوب: لا مجال لخسارة أى نقطة

ثنائية موراتا تقود أتلتيكو لإسقاط ريال سوسيداد فى الليجا

كلوب يستشهد بالـ"بلايستيشن" لتبرير عدم الدفع بـ3 مهاجمين

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

الباز: شعبية السيسي في 2014 فاقت جمال عبدالناصر (فيديو)

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ads
كشكول

حدد مستقبلك..اختر طريقك" مؤتمر طلابي تنظمه حقوق سوهاج.. الأربعاء القادم

عزيز يفتتح المهرجان الكشفي الرابع لجوالي جامعة سوهاج

تعيين مشرفاً على المنشآت الرياضية بجامعة سوهاج

صيدلة سوهاج تختتم فعاليات دورتها التدريبية "أبعاد التأهيل لسوق العمل"

استمرار دورات برنامج المراجعة الخارجية بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

الأمصار

روسيا: أمريكا ترفض عبور قوافل الإنسانية بجانب قواعدها في سوريا

الأجهزة الأمنية العراقية تضبط طن كامل من المخدرات

6 رسائل يوجهها بوتفليقة للشعب الجزائري في رسالته اليوم

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الدستور تهنئ الزميلة نور إبراهيم بالخطوبة السعيدة

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎