كلوب: لا مجال لخسارة أى نقطة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يوجد مجال لخسارة أي نقطة أخرى في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن "الريدز" أمامه 9 مباريات قادمة ويجب ألا نخسر أي منها.



وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام إيفرتون بنتيجة 0-0، في المباراة التي احتضنها ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البريمييرليج.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا مجال لخسارة أي نقطة أخرى، نحن قادرون على العودة إلى الصدارة مرة أخرى، ولن ننظر إلى مباريات مانشستر سيتي وهدفنا الفوز فقط بمواجهتنا".



وأضاف: "أمامنا 9 مواجهات مقبلة ويجب ألا نخسر أو نتعادل ودائما ما تكون مباريات ديربي الميرسيسايد صعبة وبالفعل فشلنا في الفوز أمام إيفرتون".



وأتم: "أعتقد أننا كنا الأفضل من إيفرتون، لكن علينا إغلاق صفحة هذه المباراة والتركيز فيما هو قادم".



وارتفع رصيد الليفر للنقطة 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريمييرليج خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ71 نقطة.