"العمل الجماهيري" بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها التنظيمي الدوري

عقدت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن اجتماعها التنظيمي الدوري، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، مع أمناء العمل الجماهيري بكافة المحافظات، وذلك بحضور المستشار عصام هلال أمين التنظيم، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري.



وقال المهندس أشرف رشاد، أن الاجتماع ناقش خطة عمل أمانة العمل الجماهيري على مستوى الجمهورية، ومتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلا عن التأكيد على استمرار تنفيذ خطة أمانة العمل الجماهيري خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه شدد محمد عمار أمين العمل الجماهيري، على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة الحزب والأمانة بضرورة التواجد بين المواطنين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم"، وذلك من خلال تقديم الفعاليات الخدمية والقوافل الطبية وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعية لكافة الكوادر الحزبية في مختلف المحافظات.