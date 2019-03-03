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اقتصاد
الأحد 03/مارس/2019 - 10:56 م

وزير الاتصالات: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية

وزير الاتصالات: مصر
طارق عتمان
dostor.org/2539256

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أشقائنا في القارة الأفريقية في إطار الروابط المشتركة، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي؛ مشيرا إلى أهم مشروعات التعاون المصري الأفريقي لإتاحة النفاذ إلى المعلومات، وتعزيز عمليات التحول الرقمي، والربط من خلال الكابلات البحرية، وبناء قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال تنفيذ مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التي أطلقها رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي بهدف تأهيل الشباب المصري والإفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة حيث تستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت، ضمن فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت شعار "معا إلى إفريقيا"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يساهم بنسبة تتراوح نحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي ويتم العمل من أجل زيادة النسبة لتصل إلى 5% خلال العامين المقبلين، بينما بلغ معدل النمو 14 و16% وفقا لتقارير مؤشرات للربع الأول والثاني للعام المالي الحالي؛ كما بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو3.2 مليار دولار والتي من المقرر زيادتها بنسبة 12% سنويا على مدار 3 سنوات.

وأوضح "طلعت" أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى الجهود التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لإتمام مشاريع التحول الرقمي، وإطلاق 25 خدمة حكومية رقمية خلال عام عبر عدد من المنافذ، ومنها التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي والذي سيتم اطلاقه في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي تمهيدا لتعميم التجربة في أنحاء الدولة.

وأضاف الوزير أن هناك تعاون مع البنك المركزي لإصدار كارت المدفوعات الموحد للمواطنين للحصول على كافة استحقاقاتهم لدى الحكومة والذي سيتم من خلالها ربط 28 مليون مواطن بحسابات بنكية أو بحساب بريدي بما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد من المبادرات التي تهدف الى بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الرقمية ومنها بناء منصة رقمية تفاعلية لإتاحة خدمات التدريب للشباب المصري والعربي والأفريقي.

وزير الاتصالات: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية
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