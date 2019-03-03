"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

تناول الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، ما وصفه بـ "الفضيحة الإعلامية" التي ارتكبتها العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، بنشر خبر كاذب عن تعيين وزير جديد للنقل اسمه محمد وجيه عبد العزيز، والذي تبين بعد ذلك أنه متوفي منذ 11 عامًا.

وأوضح الباز، أن القصة بدأت عندما نشر حساب على تويتر لشخص يُدعى "خالد عنخ أمون الأول"، فبدون تثبت من المعلومة تداولها العديد من الأشخاص على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الآخرى، لتنشر بعدها بعض المواقع الإلكترونية المعروفة كأخبار اليوم والفجر، والشروق، هذا الخبر دون تأكد.

وواصل بعدها وقع في هذا الفخ أحمد موسى، وعمرو أديب، ليقوما بتأكيد هذا الخبر على الهواء للجمهور.

وتابع: "بعدها خرج صاحب حساب خالد عنخ أمون مرة أخرى على تويتر ليؤكد أنه لم يتم تعيين وزير نقل جديد باسم محمد وجيه عبدالعزيز، وأن هذا الاسم هو اسم والده المتوفي منذ 11 عامًا، وأنه لم يكنا مهندسا في النقل ولا علاقة لها به، وأنه أراد توصيل رسالة صغيرة يثبت من خلالها أن تويرت يمكن أن يكون مصدرًا قويًا للشائعات، وأنه قد يهدم دول بأسرها".

وعلق "الباز"، على هذه الواقعة قائلًا: "بلغة الأدب يمكن أن نقول الفضيحة تمت"، مضيفًا: "هذا الشخص سيأخذ جزاؤه القانوني، ولكن هناك مصيبة كبرى، وهي أن الإعلام المصري به عطل كبير، فعندما ينساق المذيع الأعلى أجرًا في مصر وراء السوشيال ميديا ويقرأ الخبر المكذوب، فهناك خلل كبير".

وتابع: "هناك استسهال كبير في الإعداد للأخبار والبرامج، فالسوشيال ميديا أصبحت تسوق الإعلاميين".