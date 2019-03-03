"الاتصالات": حزمة تشريعات لمواجهة الجريمة الإلكترونية والرقمية (فيديو)

قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن النضج المجتمعي كلما زاد، انخفض تأثير المعلومات المضللة، مشيرًا إلى أنه ينصح متابعي السوشيال ميديا بالتدقيق في تواريخ البوستات وعدم ترويجها إلا بعد التأكد منها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الاتصالات لديها حزمة تشريعات لمواجهة الجريمة الإلكترونية والرقمية، منوها أن الحسابات الوهمية يتعرض أصحابها للعقاب، لأن المخالفة تحتوي على جريمة انتحال صفة.

وأكد "حجازي"، أن القوانين وتبادل الأدلة بين مصر ودول العالم يسهل على الدولة الإيقاع بمجرمي وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم تقديم مشروع قانون متعلق بحماية البيانات الشخصية للبرلمان اليوم.