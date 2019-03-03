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محافظات
الأحد 03/مارس/2019 - 10:03 م

محافظ سوهاج يبحث دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
محمود عبد العال
dostor.org/2539247

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعًا مع عمرو عبد الله مدير جهاز تنمية المشروعات بجنوب الصعيد؛ لبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعرضوا خلال الاجتماع خطة الندوات التوعوية، والتثقيفية بقرى المحافظة، وفقًا لمشروعات التنمية المستدامة، حيث أكد محافظ سوهاج دعم القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير آليات الدعم الاجتماعى لها.

والتقى الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، الجهات المعنية لتحديد أدوارها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لدعم المشروعات الجديدة، والراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعاتهم.

وأشار إلى أهمية دور صندوق الدعم الاجتماعى فى المراكز والمدن والأحياء، وتدريب أصحاب المشروعات وتأهيلهم مهنيًا، مشيرًا إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المرئية المسموعة، أثناء شرح وتوضيح أسس المشروعات المتوسطة، والصغيرة خلال إقامة الندوات.

ولفت إلى أهمية إقامة المعارض لأصحاب المشروعات، بإشراف من الجهات التنفيذية بالمحافظة، وضرورة التدريب العملى لذوي المشروعات ومحاكاتها على أرض الواقع، لتيسير وصول المعلومة للفئات المستهدفة.

وحضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مركز النيل للإعلام بسوهاج، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج.

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