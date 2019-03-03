أردوغان يعامل شعبه كالمتسولين ويلقي لهم الطعام في الشارع (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يوزع الطعام على الأتراك في الشوارع ضمن الدعاية الانتخابية لحزبه العدالة والتنمية، في الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس الجاري.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن أردوغان يوزع الطعام على شعبه في الشوارع بطريقة مهينة، ويعاملهم كالمتسولين، وهذه أرخص طرق الدعاية الانتخابية والتي كان يتبعها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.