خبير: 90% من معلومات السوشيال ميديا "لقيطة".. فيديو

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا معلومات، إن معلومات السوشيال ميديا "مضللة" وتتحول إلى "نقمة" تهدد الدولة، مشيرًا إلى أن ثقافة جمهور السوشيال ميديا بحاجة للإصلاح.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن 10% من معلومات السوشيال ميديا معلومة المصدر و90 % "لقيطة"، موضحًا أن معلومات السوشيال ميديا سريعة الانتشار.

وأكد "مصطفى"، أن آليات الفيسبوك تمكن أصحاب النفوس السيئة الوصول إلى الفئة التي تريدها بالتحديد، وتوجه لها ما تحتاجه من أخبار.

وتابع: "صفحات السوشيال ميديا تستدرج المواطنين لإقناعهم بكل ما يتم نشره لكسب ثقتهم على المدى الطويل".