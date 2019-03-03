لماذا يكره "أردوغان" مصر والرئيس السيسي؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تقريرًا لموقع العين الإماراتي، والذي يوضح أسرار كراهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن أردوغان يرغب في أن يصدر النموذج التركي للدول العربية، ولكن في الواقع فأن هذا النموذج يشهد حالة انهيار كبيرة على المستويات كافة.

وأشار إلى أن هناك حالة انهيار اقتصادي في تركيا، والأسواق التركية تشهد حالة ركود كبيرة، وارتفعت نسب البطالة بشكل غير مسبوق، وعلى المستوى السياسي فإن هناك عمليات قمع كبيرة للأكراد، وتوجد حالة عدم رضاء دخل مؤسسة الجيش التركي، فضلا عن أن وزير داخلية أردوغان اعترف أن هناك 500 ألف معتقل سياسي داخل السجون التركية.

وواصل "الباز" أنه مع هذا الانهيار الكبير الذي تسهده الدولة التركية، فإن أي نجاح تحققه مصر، هو تراجع كبير للحلم والمخطط الأردوغاني في المنطقة.