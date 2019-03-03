مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، أئمة أوقاف الإسكندرية للحديث في أمسيات الأحد عن "الإهمال والغفلة وأثرهما السيء على الفرد والمجتمع".



وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن الحديث عن الأهمال جاء حثًا على تحمل الأمانات بمسؤلية خاصة فيما يتعلق بأرواح الناس وأن الخطأ والإهمال جريمة لها وزرها في الدنيا والآخرة والأمم لا تقوم بالإهمال والغفلة إنما تقوم بالعمل الدؤوب والجد والاجتهاد والتنبه للمخاطر ومعالجتها والتصدي.



وأضاف، أن الإهمال يؤدي إلى أمور خطيرة مثل ضياع الثّروة وإفقار الأمّة، وهو دليل على انعدام الإحساس أو بلادته، ويؤدّي إلى فتور العلاقات الاجتماعيّة، ينتهي بصاحبه إلى الطّرد من رحمة اللّه، مؤكدًا على الاهتمام بإتقان العمل والتصدي بكل حزم وقوة لمن يهمل في أداء عمله.



و على صعيد الإدارات الفرعية، وزع الشيخ محمد عبدالعزيز عوض مدير ادارة الرمل بطاطين على الأسر الأكثر فقرا في نطاق الإدارة.