محمد الباز: جماعة الإخوان أخطر على مصر من إسرائيل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف هدم الجيش المصري لأنه يعتبر العقبة الوحيدة التي تقف في طريقها للوصول للحكم.

وأضاف "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية اتفقت مع أمريكا على ألا يكون هناك جيشًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الذي تصدى لهذه الفكرة بشكل كامل هو المشير محمد حسين طنطاوي، منوها بأن محمد مرسي عندما كان يلمح إلى تدخل مصر في الأزمة السورية فكان هدفه هو إنهاك الجيش المصري وتفكيكه.

وتابع الباز: "أنا لا أتردد في أن أقول إن جماعة الإخوان الإرهابية هي أخطر على مصر من إسرائيل، فرغم عداوة إسرائيل لمصر إلا أن الإخوان هم أشد خطورة، فلو لم تتصدى المؤسسة العسكرية لهذه الجماعة، وتركت الشعب المصري في مواجهة مع هذه الجماعة الإرهابية لدخلت الدولة في حرب أهلية واسعة".