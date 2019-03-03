"خوري" يطالب بإقامة منطقة صناعية متخصصة لبنانية فى مصر

طالب شارل خوري، أكبر مستثمر لبناني في مصر، بإقامة منطقة صناعية متخصصة لبنانية في مصر على غرار المنطقة الصناعية الروسية، وأن تتميز هذه المنطقة بإقامة العديد من المصارف لتوفير التمويل للصناعات المصرية اللبنانية المشتركة.



وقال خوري: إن مصر بها العديد من المميزات الجاذبة للاستثمار بالفعل وعلى رأسها وفرة الأيادي العاملي بتكلفة منخفضة، وشدد على ضرورة توفير الكهرباء والغاز بأسعار منخفضة للمستثمر اللبناني في مصر لتشجيع عدد أكبر من المستثمرين اللبنانيين على الاستثمار في مصر.



جاء ذلك اليوم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري اللبناني بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد شقير وزير الاتصالات اللبناني ولفيف من رجال المال والأعمال في كل من مصر ولبنان.