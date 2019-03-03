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الأحد 03/مارس/2019 - 09:20 م

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

الشباب الأكثر إقبالًا
الغربية :أحمد فودة
dostor.org/2539230

شهدت نقاط الفحص بحملة "100 مليون صحة" فى مرحلتها الثالثة بالغربية إقبالًا متزايدًا للشباب عن باقي الفئات العمرية فى الساعات الأخيرة بمستشفى زفتى العام، للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض السارية "الضغط، السكر، السمنة، القلب".

وتستهدف المبادرة المسح الطبى لـ 3376735 مواطنًا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرًا، وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين "الفترة الأولى من 9 صباحًا وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً حتى 9 مساءً.

يذكر أن المبادره شهدت فى أول يومين الكشف على 132 ألف مواطن بالمحافظة.

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)
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