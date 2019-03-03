الدستور تكشف: انتهاكات لفظية و«تنمّر» فى مدارس المكفوفين

الأحد 03/مارس/2019 - 10:19 م

هايدى حمدى

dostor.org/2539224



يحتاج ذوو القدرات الخاصة دائمًا إلى تعامل مميز، فالاختبار الإلهى الذى تعرضوا له يجعل حياتهم فى غاية الصعوبة، وهو ما يزداد حال تعرضهم لأى انتهاك أو تنمّر أو عدم مراعاة لظروفهم القدرية.

وعلى رأس هؤلاء جميعًا، يأتى المكفوفون، الذين سلبهم الله نعمة البصر، فأصبحوا فى حاجة إلى مجتمع يكون «أعينهم» التى يرون بها، لكن الواقع يقول غير ذلك، فرغم اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين على وجه الخصوص، تعانى هذه الفئة من انتهاكات عدة داخل مدارسهم المنتشرة على مستوى الجمهورية.

فى السطور التالية، تنقل «الدستور» مشاهد حية من هذه الانتهاكات، وتحاور طلابًا ومدرسين فى مدارس «النور» بعدة محافظات عن الأوضاع فى تلك المدارس، وترصد رأى البرلمان فى هذا الملف، ورد وزارة التربية والتعليم على ما رصدناه.



طالبات: معلمون ينفذون «مقالب» فى فاقدى البصر للضحك عليهم.. ويجبرونهم على أخذ دروس خصوصية

يجبروننا على مسح الغرف أو الضرب بـ«الشلاليت».. و«بيعايرونا»

ما إن وصلت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة صباحًا فى أحد أيام مارس من العام ٢٠١٨، فوجئت «أم علا» بطرق شديد على باب منزلها القائم فى إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، يصاحبه بكاء وأنين يكاد يسمعه الجيران كافة صادر عن طفلتها الكفيفة «علا» البالغة من العمر ٧ سنوات.

فتحت الأم الباب وكانت «علا» تواصل الصراخ، فهدأت من روعها، ثم سألتها عن سر عودتها من مدرستها «النور للمكفوفين» قبل ساعتين من موعد انتهاء يومها الدراسى فى الواحدة ظهرًا، فبدأت الطفلة وهى تحاول أن تغالب دموعها رواية ما حدث معها: «الأبلة (ن) بتضربنى بالقلم على وشّى، وبتستقصدنى وتذنبنى بدون سبب، علشان ما باخدش عندها درس زى زمايلى».

لم تنتظر الأم طويلًا، وبعد أن هدأت الطفلة تمامًا اصطحبتها إلى المدرسة لمواجهة مسئوليها بـ«التنمّر» الذى تتعرض له صغيرتها وزميلاتها، خاصة أنها تعلم أن الأمر مكرر، ويضطر أولياء الأمور إلى السكوت وعدم الشكوى منه، خوفًا من «استقصاد» أطفالهم فى ظل امتداد فترة الدراسة بهذه المدارس إلى ١١ عامًا حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.

رد مدير المدرسة على الأم جاء صادمًا: «تلقينا شكاوى عديدة من هذه المُعلمة، وأحلناها للتحقيق لإجبارها الطلاب على أخذ دروس خصوصية معها»، لكنه عاد وقال: «تتبقى لها سنتان تقريبًا للخروج على المعاش، لذا من الصعب نقلها من المدرسة فى أواخر أيامها».

«علا» ليست الحالة الوحيدة من الأطفال المكفوفين الذين تعرضوا لانتهاكات جسدية ولفظية من قبل معلمين مبصرين فى مدارسهم، بدءًا من «التنمّر» بالطفل، مرورًا بإجبارهم على أخذ دروس خصوصية، فضلًا عن كون مَن يدرسون فى هذه المدارس غير مؤهلين علميًا للتدريس لهذه الفئة.

من بين هذه الحالات، طالبات «مدرسة النور للمكفوفين» التابعة لإدارة بنها التعليمية، الذين قدموا شكوى فى نوفمبر ٢٠١٣ للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية- آنذاك- استنجدن خلالها من تعرضهن للضرب والإهانة الجسدية والنفسية، وإجبارهن على تنفيذ تعليمات إدارة المدرسة، ومن بينها مسح غرف المبيت وغسل الملابس والمفروشات.

وقالت الطالبات فى الشكوى التى كتبت بطريقة «برايل»: إن إدارة المدرسة هددتهن بتشويه سمعتهن حال عدم تنفيذ التعليمات، بجانب ضربهن بـ«الشلاليت»، فضلًا عن تعمد وضع قطع الأخشاب والمقاعد أمامهن لإيقاعهن والضحك عليهن.

وبناء عليه، وبعد اجتماعها مع الطلاب ومعلمى المدرسة، كل على حدة، قررت الدكتورة بثينة كشك تشكيل لجان متابعة ليلية لفحص مخالفات المدرسة، وإحالة عدد من المعلمين والإخصائيين للتحقيق، ووقف أعضاء الإدارة ونقلهم إلى ديوان المديرية لحين انتهاء التحقيق معهم، فضلًا عن تكليف الدكتور أيمن ياسين بمهمة الإشراف على المدرسة، خاصة أنه حاصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية.

الأمر ذاته تكرر فى بنى سويف، حيث تقدمت ٢٦ طالبة فى «مدرسة النور»، العام الماضى، بشكوى جماعية لرئيس مجلس أمناء المدرسة، ضد معلمة الاقتصاد المنزلى «ن. م»، مطالبين بنقلها خارج المدرسة، وذلك لأنها «تضطهدنا وتسىء معاملتنا وتعايرنا بفقد البصر، فضلًا عن تهديد العاملين فى المدرسة باستخدام سلطة زوجها بالمديرية».

مدرسون: الأسر تتجنب الشكوى خوفًا من «الاستقصاد».. والأطفال مكتئبون

«خلال عملى الطويل فى مدارس المكفوفين، أؤكد أن معظمها بعيدة تمامًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم».. بهذه العبارة بدأ محمد عامر، أحد المعلمين بـ«مدرسة النور» فى بنى سويف، حديثه عن أوضاع مدارس فاقدى البصر، موضحًا أن الوزارة تسند مسئولية هذه المدارس إلى جمعيات أهلية لا تلتزم بأى اشتراطات.

وقال «عامر»: «فى أكتوبر ٢٠١٥ قدمت إلينا لجنة وزارية وكتبت تقريرًا أن الوضع فى المدرسة غير آدمى، وأن الأسرّة مكسورة، والمراتب والبطاطين متعفنة، ثم أرسلوه إلى المديرية لتأخذ الإجراء المناسب، لكن لم يحدث شىء حتى الآن».

واعتبر أن معظم معلمى هذه المدارس غير مؤهلين للتعامل مع المكفوفين، لذا أغلب الطلاب فى مدارس المكفوفين يذهبون إليها لـ«تقضية واجب لا تعليم»، خاصة فى الأقاليم، وبنسب أقل فى العاصمة القاهرة.

وعن طريقة اختيار وإعداد معلمى مدارس المكفوفين، قال أحمد عمر، أحد المعلمين فى مدرسة مكفوفين بسوهاج: إن الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تنتدب معلمين من المحافظات للخضوع لتدريب مدته عام فى واحدة من الإعاقات الثلاث المدرجة بالوزارة: سمعية بصرية، أو سمعية ذهنية، أو بصرية ذهنية، معتبرًا أن هذا التدريب غير كاف.

وأقر «عمر» بوجود العديد من الانتهاكات داخل مدارس المكفوفين، سواء لفظية أو جسدية، وذلك لأنها «مدارس داخلية» يقيم فيها الطلاب، كاشفًا عن أن أولياء الأمور لا يتقدمون بشكاوى بشأن هذه الانتهاكات، لأن الطالب يستكمل دراسته فيها لمدة ١١ عامًا متواصلة، وبالتالى يخشون من «استقصاده» حال تقديم شكوى.

ورأى الدكتور زكريا فهيم، أستاذ علم النفس مؤسس «جمعية أصدقاء الكفيف»، أن مدارس المكفوفين، تشهد انتهاكات مستمرة ضد الأطفال، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فاقدى البصر، ما يعرضهم لـ«اكتئاب نفسى»، مضيفًا: «المدارس تستعين بإخصائيات ومشرفات جاهلات لا يعرفن كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأغلبهن أمى»، مرجعًا الاستعانة بهن إلى أنهن «بيقبضوا ملاليم». وأوضح أن الأسرة عندما تترك طفلها فى مدرسة داخلية يبكى بشكل مفرط نتيجة الوضع الجديد والعزلة التى يجد نفسه فيها، وبالتالى يصاب بالاكتئاب، ثم يصبح متبلدًا غير قادر على تبادل العواطف والمشاعر، وتظهر عليه السلبية والخضوع، أو العدوانية والتمرد، كما تبدو عليه مظاهر الإهمال وعدم الاكتراث بالنظافة.

وفَرق محمد أبوطالب، أحد المهتمين بحقوق المكفوفين، بين هذه «المدارس الداخلية»، ودور الرعاية والجمعيات المهتمة بشئون المكفوفين، موضحًا أن الأولى مدارس «النور» للمكفوفين الموجودة على مستوى الجمهورية، والملحق بها عنابر خاصة للنوم ومطعم، كأنها منزل للطفل، ويحصل فيها على خدمة تعليمية وثقافية ومشاركة فى الأنشطة الاجتماعية، بجانب المؤهل الدراسى، أما دور الرعاية فنشاطها ترفيهى وليس تعليميًا، فيما تقدم الجمعيات الخيرية خدمة محددة للكفيف، ليس من ضمنها التعليم أو الإقامة.