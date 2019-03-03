الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 26 رحلة جوية لنقل المعتمرين

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، شهدت سفر ووصول 26 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران من وإلى مطارات المملكة العربية السعودية لنقل ضيوف الرحمن بمرحلتى الذهاب والعودة، فى ظل الأسطول الجوى الذى تسيره الشركة لنقل المعتمرين عقب فتح باب العمرة أواخر العام المنصرم.



وقال المصدر فى تصريح لـ"الدستور" أن مصر للطيران للخطوط الجوية سيرت طوال اليوم الأحد، 13 رحلة إلى مطارى المدينة المنورة وجدة الدوليين نقلت عبرهما أكثر من 2000 معتمر لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه تم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، وفقا لتوجيهات وتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات وميناء القاهرة الجوى.



وأشار المصدر إلى أن الصالة الموسمية اسقبلت 12 رحلة جوية قادمة من مطارى جدة والمدنية المنورة نقل عبرهم أكثر من 1500 معتمر، عقب أداء مناسك العمرة، وتم تسهيل إجراءات الوصول لضيوف الرحمن وتذليل جميع العقبات وتيسير الإمكانيات المتاحة لخدمتهم.



وأوضح المصدر أن الصالة الموسمية تشهد، غدا الاثنين، انطلاق أولى رحلات العمرة للمعتمرين الفلسطنيين، لافتا إلى أنه سيتم نقل 31 معتمرا فلسطينيا على متن 64 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران".