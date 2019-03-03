جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال "بحب السيما"

أعلن مؤسسي مبادرة "بحب السيما" عن تأسيس شركة للإنتاج السنيمائي تحمل نفس الأسم، بهدف إعادة السنيما المصرية لدورها الريادي، وذلك بالتعاون مع المنتج والمخرج سامح مصطفي مؤسس المبادرة وبرعاية مؤسسة وعي للخدمة المجتمعية برئاسة النائب البرلماني تامر الشهاوي، وبدعم ومشاركة كوكبة كبيرة من صناع ونجوم السينما في مصر والوطن العربي.



وتقتحم عارضة الأزياء "جينا سلطان" عالم السينما من بوابة "بحب السينما" واعربت عن اقتناعها التام بالمبادرة وأهدافها، مشيرة إلى أنها مشروع قومى كبير لتفعيل القوة الناعمة وبناء الشخصية المصرية الحقيقية بكل ملامحها الجميلة، وعودة السنيما المصرية لزمن كان الفن هو لغته السائدة.



وتستهدف مبادرة بحب العرض السينمائي في مصر، بعدد ألفي شاشة تغطي جميع القرى والمحافظات المصرية، بمضمون ورالسيما، إنتاج 12 عملًا سينمائيًا بشكل سنوي، وزيادة عدد شاشات برؤيه فنيه راقيه لتعرض في كل محافظات مصر.