بوتفليقة يعد بوضع دستور جديد لإدارة المرحلة المقبلة

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة إلى الشعب الجزائري، بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب في استفتاء لإدارة المرحلة المقبلة، ومؤكدا أنه لن يترشح مجددا للرئاسة.



وقال بوتفليقة في رسالته التي وجهها للشعب الجزائري، مساء اليوم، تعليقا على ترشحه رسميا لولاية خامسة، إن "الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة" وفق قناة "العربية".



وأشار بوتفليقة إلى أنه سيتم أيضا مراجعة القانون الانتخابي وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات.



وأضاف بوتفليقة في رسالته: "أتعهد بتعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد"، بجانب وضع سياسات عاجلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش.



وتقدمت حملة بوتفليقة الانتخابية في وقت سابق اليوم، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة رغم التظاهرات المنددة بهذا الأمر.