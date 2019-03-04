أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار الخضار، اليوم الإثنين، وسجل سعر الطماطم نحو 5 جنيهات للكيلو، فيما سجلت البطاطس نحو 6.5 جنيه.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار بالغرف التجارية، إن الباذنجان الأبيض سجل سعر 6 جنيهات، فيما سجل الباذنجان الرومي البلدي سعر 7 جنيهات، فيما سجل سعر الفلفل الرومي 7 جنيهات.



وسجل سعر فلفل حامي بلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات، وسجل سعر الملوخية بين 5 جنيهات، و7 جنيهات، فيما سجل سعر الخيار البلدي بين 4 جنيهات، و7 جنيهات، وسجلت البسلة سعر 8 جنيهات للكيلو.



وسجل الثوم سعر 6 جنيهات، وسجل القلقاس 5 جنيهات، وسجل البنجر 4 جنيهات للكيلو.