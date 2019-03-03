منافذ لبيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم البدرشين والعياط والصف

أعلنت نقابة محامي جنوب الجيزة، عن توفير أجهزة ومنافذ لبيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم البدرشين، والعياط، والصف و6 أكتوبر، طبقا لخطة النقابة العامة في تعميم الدمغة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم تركيب الأجهزة بالمحاكم الجزئية بالجيزة لتغطية جنوب الجيزة بأكملها، وذلك للحفاظ على أموال المحامين، التي كانت تهدر من خلال الدمغة المزورة.



كان نقيب المحامين، سامح عاشور، أعلن خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين فى بورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.