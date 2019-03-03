الباز: الإخوان أخرت البلد سياسيًا وديمقراطيًا 200 سنة (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان هي المسئولة عن تأخر البلد سياسيا وديمقراطيًا 200 سنة.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه نمط الإخوان ورغبتهم في العودة لنظام الخلافة جعل هناك عداء بينها وبين كل القوى المدنية والسياسية في مصر، وهذا اختصر الحياة السياسية في مصر بين الجيش والإخوان، ولذلك لم يخرج من مصر فلاسفة ولا مفكرين وظلت اللعبة معلقة بين الجيش والإخوان.

وتابع: "الإخوان تمثل خطرًا على مصر، والجيش المؤسسة الوطنية وهو جبهة الدفاع عن هذه البلد ضد أطماع الإخوان".

وواصل: "الاخوان مش هتهزم الجيش، رغم أن هذه الجماعة كانت تريد هزيمة هذا الجيش في حروبه، وكانوا سعداء بهزيمتنا في 67.. هذه الجماعة أخرت مصر ولو مكنتش موجودة مكنش بقى دة حالنا".