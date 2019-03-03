"المصرية اللبنانية" تطالب بإزالة المعوقات بين مصر ولبنان

طالب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حكومتي البلدين بالسعي لإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، والاستفادة من تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال لديهم الحماسة لتطوير ونمو أعمالهم.



جاء ذلك خلال فاعليات منتدى الأعمال المصري اللبناني، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات اللبناني محمد شقير.



من حانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أزمة الدول العربية تتمثل في أن 50% من الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية موجهة في أمريكا في حين أن 11% منها فقط موجهة للاستثمار في البلدان العربية.



وأضاف "حدرج"، أن مؤشرات التجارة المصرية اللبنانية فهي تشهد تطورًا كبيرًا ويصل التبادل التجاري المصري اللبناني إلى مليار دولار، لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على تطوير التشريعات والقوانين وعمل خطة ورؤية تنفيذية واضحة تعلن عن مضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر ولبنان وعلى رأسها التخلي عن أي إجراءات بيروقراطية تحد من نمو المشروعات وإزالة الحواجز الجمركية وعوائق النقل.