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الأحد 03/مارس/2019 - 08:52 م

الباز: شعبية السيسي في 2014 فاقت جمال عبدالناصر (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2539192

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في 2014 فاقت شعبيته جمال عبد الناصر، وكانت نسبة الاتفاق عليه ضخمة جدًا.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن السيسي اختار طريق مواجهة الإرهاب، وبجانبه طريق الإصلاح الاقتصادي، متابعًا: "كان يمكن أن يحتفظ السيسي بشعبيته ويصرف الفلوس على الشعب ويظل محتفظًا بشعبيته ويقعد فترة واتنين ويظل محتفظ بشكل الزعيم الذي أنقذ الشعب من الهلاك، ولكنه اختار الطريق الأصعب، ولم يكن حريصا على شعبيته".

وأكد "الباز"، أن السيسي حذر كثيرًا من محاولات هدم الدولة، وحذر من الشائعات، وتحدث عن انتشار 21 ألف شائعة في 3 أشهر، منوها بأن تكلفة بناء الدولة في حال تعرضت للخراب باهظة جدًا.

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