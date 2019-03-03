تعهدات "بوتفليقة" في رسالته للجزائريين اليوم

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة للشعب الجزائري، أنه لن يترك أي قوة تحيد بمصير البلاد وثرواتها عن مسارها لصالح فئة معينة.



وتعهد "بوتفليقة" في رسالته التي وجهها للشعب الجزائري، مساء اليوم، تعليقا على ترشحه رسميا لولاية خامسة بتنظيم ندوة وطنية شاملة لمناقشة الإصلاحات السياسية بعد الانتخابات.



وتعهد الرئيس الجزائري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه في خلال سنة، على أن لا يترشح فيها.



وأضاف بوتفليقة "مصمم إن منحني الشعب ثقته على تلبية مطلبه الأساسي.. أي تغيير النظام".



وأكد أن الجزائر بحاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار.



وأشاد بوتفليقة بالتعامل المهني والمثالي لقوى الأمن مع المتظاهرين، الذين اعترضوا على ترشحه لولاية خامسة بسبب ظروف مرضه وتقدمه في السن.



كما تقدم بوتفليقة بالتحية للتحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة التي خرجت ضده.

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وتقدمت حملة بوتفليقة الانتخابية في وقت سابق اليوم، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة رغم التظاهرات المنددة بهذا الأمر.

