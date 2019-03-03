"رجال الأعمال" تبحث زيادة الصادرات مع المستشار الاقتصادى بسفارة الصين

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مع الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة غدًا الإثنين؛ لبحث القطاعات الاستثمارية المستهدفة لرجال الأعمال الصينيين في مصر.



وقال المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء يناقش آفاق التعاون الاستراتيجي مع الصين وسبل جذب الاستثمارات من خلال التعرف علي القطاعات المستهدفة لدى الصينيين في مصر، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة الصادرات المصرية والتحديات التي تواجهها المنتجات المصرية في السوق الصينية ووضع حلول لتنمية حجم التجارة والاستثمار المباشر بين البلدين.