الهلال السوداني يفوز على زيسكو الزامبي 3-1 في الكونفدرالية

فاز فريق الهلال السوداني، على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3-1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

سجل ثلاثية الهلال، محمد موسي الضي، في الدقيقة العاشرة، ووليد بخيت في الدقيقة 35، وعبد اللطيف سعيد بوي في الدقيقة 66، بينما أحرز هدف زيسكو لازاروس كامبولي في الدقيقة 38.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد زيسكو عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، فاز أشانتي كوتوكو الغاني على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة، فيما تعادل ساليتاس البوركيني مع الصفاقسي التونسي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة القارية.