رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدم رجل الأعمال الجزائري والناشط السياسي رشيد نكاز اليوم الأحد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل إلى المجلس الدستوري.

وعقب تقديم أوراق ترشحه، قال نكاز للصحفيين خارج مقر المجلس الدستوري بحي بن عكنون بالجزائر العاصمة "لن أعيد ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها سنة 2014"، مشيرا إلى أنه سينتظر قرار المجلس الدستوري بشأن قبول أوراق ترشحه من عدمه بعد 10 أيام.

وأضاف نكاز "أن المشكلة ليس في جمع الاستمارات وإنما في الدستور"، مضيفا أنه قدم الوثائق اللازمة التي تثبت إقامته في الجزائر منذ 29 سنة.

ويعتبر اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستوري بالجزائر في صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام.

من جهة أخرى، ينتظر وصول عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت لاحق لتقديم ترشح أوراق الرئيس بوتفليقة للمجلس، حيث وصلت في وقت سابق شاحنات يعتقد أنها تحمل استمارات جمع التوقيعات الخاصة ببوتفليقة.