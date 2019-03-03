"إسمي نور" يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مكناس السينمائي بالمغرب

فاز الفيلم الوثائقي المصري"إسمي نور"بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب في دورتة التاسعة التي اقيمت في المغرب تحت شعار"السينما والهجرة" برئاسة أحمد الحبيب بالمهدي.

وقال مخرج الفيلم هيثم عبد الحميد –للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط –أن هذه الجائزة هى الثانية دوليا للفيلم،بعد فوزه مؤخرا بجائزة"مارتين فيليبي"كأفضل فيلم وثائقي قصير بالدورة ال 37 لمهرجان الاتحاد العالمي للإذاعة والتليفزيون للأفلام الوثائقية بفرنسا.

وأعرب هيثم عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلم"أسمي نور"في مهرجان مكناس الدولي وحصوله على شهادة ودرع المهرجان،حيث كان الفيلم الوحيد الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية،مؤكدا أنها كانت تجربة مهمة خاصة أنه مهرجان شبابي تنافس فيه أفلام متنوعة من دول كثيرة منها فرنسا وتونس والمغرب ومصر وسوريا والجزائر وفلسطين ولبنان.

وتدور أحداث الفيلم في حوالي 14 دقيقة حول قصة نور،الطفلة المصابة بمتلازمة داون، التي استطاعت كسر كل الحواجز وتمردت على نظرات المجتمع لها وتفوقت رياضيا بحصولها على 6 ميداليات رياضية.